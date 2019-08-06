Есть свидетели гибели пропавшего без вести при возгорании арсенала в Красноярском крае, заявляет губернатор

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что есть свидетели гибели человека, который пропал без вести при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

«Есть свидетели, которые утверждают, что, скорее всего, мы его уже не вернем, но пока официально он считается пропавшим без вести», — сказал Усс журналистам.

В результате ЧП пострадали 12 человек, шесть из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.