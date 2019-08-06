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11:04, 06 августа 2019

Минэкономики не поддерживает запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

С соответствующим предложением ранее выступил Минздрав.

Законопроект Минздрава предполагает, что алкоголь крепостью более 16,5% не будут продавать лицам моложе 21 года. В Минэкономики, между тем, не понимают, почему было выбрано именно это пороговое значение. В инициативе научного обоснования этой цифры нет. В качестве примера приводится пунш, который может быть как крепостью 15%, так и 20%, а в чем принципиальная разница для здоровья молодых людей, непонятно. Об этом говорится в заключении ведомства, пишет газета «Коммерсантъ».
К тому же, в Минэке считают, что из-за этих правил молодежь будет заменять запрещенные напитки суррогатным алкоголем, что грозит еще более серьезными последствиями. Закон также сильно усложнит жизнь кассирам, которым придется изучать этикетку каждого напитка, производить арифметические вычисления, высчитывая, кому какой алкоголь можно продать. Ошибок в этом случае не избежать, а значит, как отмечают игроки рынка, мнение которых приводит «Коммерсант», сотрудникам придется платить штрафы.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в конце прошлого года, три четверти россиян поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.



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