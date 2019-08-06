Хабаровский краевой суд заменил условный срок на реальный полицейскому, не предотвратившему убийство пауэрлифтера Андрея Драчева. Владимир Овчинников получил 2 года и 4 месяца заключения в колонии-поселении.

Суд удовлетворил апелляцию потерпевших и помимо реального наказания запретил Овчинникову занимать госдолжности в течение почти двух лет. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат семьи погибшего спортсмена Евгений Шевцов. Бывший полицейский был свидетелем убийства Драчева в августе 2017 года. В тот момент он находился на службе. Как пишет интернет-издание «Медиазона», Овчинников находился в состоянии опьянения и не стал вмешиваться в драку между его приятелем Анаром Аллахверановым и самим спортсменом. «Интерфакс», в свою очередь, со ссылкой на версию следствия пишет, что полицейский не только не стал никого задерживать, но и убедил сотрудников Нацгвардии не предпринимать никаких действий. По первому приговору экс-полицейский получил 2,5 года условного лишения свободы, однако затем потерпевшие подали апелляцию с просьбой пересмотреть приговор.

Аллахверанов признал свою вину в убийстве Драчева, но уверял, что не хотел забивать его до смерти. Он получил 18 лет колонии строгого режима. Погибший Андрей Драчев являлся чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.