Суд заменил условный срок на реальный полицейскому, не предотвратившему убийство пауэрлифтера Андрея Драчева
Хабаровский краевой суд заменил условный срок на реальный полицейскому, не предотвратившему убийство пауэрлифтера Андрея Драчева. Владимир Овчинников получил 2 года и 4 месяца заключения в колонии-поселении.
Суд удовлетворил апелляцию потерпевших и помимо реального наказания запретил Овчинникову занимать госдолжности в течение почти двух лет. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат семьи погибшего спортсмена Евгений Шевцов. Бывший полицейский был свидетелем убийства Драчева в августе 2017 года. В тот момент он находился на службе. Как пишет интернет-издание «Медиазона», Овчинников находился в состоянии опьянения и не стал вмешиваться в драку между его приятелем Анаром Аллахверановым и самим спортсменом. «Интерфакс», в свою очередь, со ссылкой на версию следствия пишет, что полицейский не только не стал никого задерживать, но и убедил сотрудников Нацгвардии не предпринимать никаких действий. По первому приговору экс-полицейский получил 2,5 года условного лишения свободы, однако затем потерпевшие подали апелляцию с просьбой пересмотреть приговор.
Аллахверанов признал свою вину в убийстве Драчева, но уверял, что не хотел забивать его до смерти. Он получил 18 лет колонии строгого режима. Погибший Андрей Драчев являлся чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.