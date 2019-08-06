Пожар на арсенале под Ачинском полностью ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Взрывы на военных складах начались накануне на территории войсковой части, недалеко от города Ачинск. Эвакуировали больше 16 тысяч человек. 12 человек пострадали, один пропал без вести.