Совет по правам человека направит обращения в СК, прокуратуру, МВД из-за действий силовиков на акциях протеста

Совет по правам человека при президенте направит обращения в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста 27 июля и 3 августа в Москве. Об этом «Эху Москвы» рассказал глава Комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.

Шаблинский добавил, что сейчас обращение прорабатывается.

27-го июля и 3 августа в Москве прошли массовые акции с требованием допустить до выборов в городскую думу независимых оппозиционных кандидатов. Обе не были согласованы с властями и сопровождались жесткими задержаниями.

По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. По нему проходят 10 человек. Девять из них арестованы, один в розыске.