В Петербурге полицейские задержали еще одного подозреваемого в нанесении травм сотруднику ОМОНа
Он также стал фигурантом уголовного дела, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
По версии следователей, молодой человек ударил сотрудника ОМОНа, в результате тот получил сотрясение мозга и перелом костей черепа. СК ходатайствует о заключении задержанного под стражу.
Конфликт между группой болельщиков и сотрудниками ОМОНа произошел в Петербурге в субботу в перерыве футбольного матча Зенит-Краснодар. В Росгвардии после этого заявили, что пострадал один из бойцов – в него бросили тяжелый предмет. Затем было объявлено о задержании первого подозреваемого.