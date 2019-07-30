Президентский Совет по правам человека обратится в СК, прокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста

Президентский Совет по правам человека обратится в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Об этом «Эху Москвы» сказал глава Комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский.

В числе прочего он отметил, что члены Совета не нашли признаков массовых беспорядков на акции 27 июля, после которой было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. По нему сейчас арестованы девять человек, еще один объявлен в розыск.