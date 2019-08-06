Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в Торонто

Зато идут дальше Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова.

Турнир в Торонто – не только один из старейших в мире, но и по сей день весьма представительный. И призовой фонд здесь соответствующий по меркам женского тенниса — свыше 2,5 миллионов долларов. Шарапова из-за травмы давно не выступала, откатилась в мировом рейтинге в конец первой сотни, и получила от организаторов специальное приглашение. Против эстонской теннисистки Аннет Контавейт Маша взяла первый сет и вела с брейком во втором. Однако затем заметно сдала. Проиграв матч в трех партиях.

Зато порадовала другая российская теннисистка — Дарья Касаткина. Которая, проиграв под ноль первый сет Ангелике Кербер из Германии, сумела переломить ход борьбы и одолеть таки экс-первую ракетку мира.

Прошла во второй круг и Светлана Кузнецова, обыграв в двух сетах китаянку Ван Сиюй.