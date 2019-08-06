Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море

Это четвертый подобный пуск за последние две недели.

Ракеты малой дальности были выпущены полшестого утра по местному времени с побережья южной провинции Хванхэ. Они пролетели около 450 километров на высоте почти 40 километров. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. Они отметили, что поддерживают боеготовность на случай новых пусков. Как сообщается, Сеул и Вашингтон следят за действиями Северной Кореи и проводят консультации, в том числе с Токио. В японском Министерстве обороны заявили, что эти пуски не угрожали безопасности страны. Там не подтвердили, что ракеты пролетели над территорией государства. Отмечается, что это уже четвертый запуск за последние две недели, и произошел он на фоне совместных учений, которые начали США и Южная Корея. В Пхеньяне считают, что таким образом Вашингтон и Сеул игнорируют и нарушают договоренности о мире, достигнутые ранее. Власти КНДР пригрозили Южной Корее и США расплатой в случае, если учения, несмотря на предупреждения, продолжатся.

Совместные военные учения Вашингтон и Сеул начали накануне. Они направлены на отработку борьбы с чрезвычайными ситуациями на Корейском полуострове.