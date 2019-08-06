Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

Речь идет о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам. Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующее соглашение между подразделением спецслужб и Координационным центром доменов было заключено в конце июля. Об этом, в частности, рассказал его директор Андрей Воробьев. По его словам, подразделение ФСБ, в частности, будет заниматься выявлением источников вредоносного ПО и фишинговых ресурсов, а также отслеживанием активности ботов. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, таким образом, вошел в список организаций, борющихся с кибератаками. Как отмечается, он сможет напрямую просить о разделегировании доменов сайтов, которые посчитает нарушителями закона. Эта мера не закреплена в законодательстве, но фактически позволяет блокировать ресурсы быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, пишет издание.

В ФСБ публикацию пока не прокомментировали.