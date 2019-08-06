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09:31, 06 августа 2019

Полицейскому, проходившему по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, заменили условный срок на реальный

В Хабаровске полицейскому, проходившему по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, заменили условный срок на реальный. Владимир Овчинников отправлен в колонию-поселение на два года и  четыре месяца,  — сообщает агентство «Интерфакс».

Пауэрлифтер Андрей Драчев погиб два года назад во время уличной драки. Суд признал виновным жителя Хабаровска Анара Алахверанова в убийстве из хулиганских побуждений и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.
Овчинников, по версии следователей, был свидетелем, но не стал вмешиваться из-за приятельских отношений с  Алахверановым.



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