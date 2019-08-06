В Хабаровске полицейскому, проходившему по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, заменили условный срок на реальный. Владимир Овчинников отправлен в колонию-поселение на два года и четыре месяца, — сообщает агентство «Интерфакс».

Пауэрлифтер Андрей Драчев погиб два года назад во время уличной драки. Суд признал виновным жителя Хабаровска Анара Алахверанова в убийстве из хулиганских побуждений и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Овчинников, по версии следователей, был свидетелем, но не стал вмешиваться из-за приятельских отношений с Алахверановым.