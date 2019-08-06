В Монреале стартовал мужской теннисный турнир из Серии Мастерс

Оба российских участника начнут выступление здесь со второго круга.

В отличии от турниров серии Большого Шлема, на Мастерсах фаворитам делают скидки. Освобождая их от участия в первом раунде соревнвоаний. В Монреале в первую восьмерку посева попали оба российских теннисиста – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Они, наряду с прошлогодним победителем турнира Рафаэлем Надалем, Домеником Тимом и прочими сильными мира сего начнут выступление со второго круга.

Стоит напомнить, что канадский Мастерс – один из старейших турниров на планете. Старше него только Уимблдон и ЮС Опен. Причем, турнир этот совмещенный. Но каждый год город, принимающий мужчин и женщин, меняется. В прошлом году мужчин принимал Торонто, в этом Монреаль.

А вот на параллельно проходящем женском турнире в Торонто Мария Шарапова играла против Аннет Контавейт из Эстонии. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу эстонской теннисистки.