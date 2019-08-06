В Басманном суде сегодня пройдут слушания по делу экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова

Ранее он признал свою вину в хищении больше 11 миллиардов рублей.

Дело в отношении бывшего чиновника правительства Подмосковья, тянувшееся почти 10 лет, наконец близится к развязке. Процесс в Басманном суде пройдет в особом порядке, поскольку Кузнецов признал свою вину.

В розыск его объявили еще в 2010 году. Спустя еще три года начался процесс по экстрадиции экс-главы Минфина Подмосковья из Франции. Это заняло немало времени, и лишь в начале этого года Кузнецова доставили в Россию.

Его обвиняют по статьям о мошенничестве, растрате и легализации имущества, нажитого преступным путем. В общей сложности в деле насчитывается больше 20 эпизодов преступлений. По версии следствия, Кузнецов, действуя в сговоре с некоторыми предприятиями ЖКХ, требовал задолженность у муниципальных образований. По делу также проходит его бывшая жена Жанна Булах, которая скрывается в США. Ей уже вынесли заочный приговор.

Во Франции в отношении Кузнецова и его бывшей жены также было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании преступных доходов, полученных в России.