Причиной пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае мог стать человеческий фактор. По крайней мере, это предполагают в Минобороны.

Выводы, настаивают в военном ведомстве, пока что только предварительные, более точно, по словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, должны сказать следственные органы и прокуратура. Генерал также добавил, что арсенал, где произошла детонация боеприпасов, подлежит расформированию. В Минобороны говорят, что взрывы прекратились, однако угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется. Всего там хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов, отмечает газета «Коммерсантъ». На фоне случившегося на складе близ города Ачинск, где живет 100 тысяч человек, начался пожар, по последним данным, к его тушению будут подключены вертолеты и 10 самолетов Ил-76. В радиусе 20 км от места ЧП объявлена эвакуация – Ачинский район, как передает агентство ТАСС, покинули уже более 16 тысяч человек. Также власти уверяют, что в близлежащем селе Каменка серьезных разрушений нет.

Один человек в результате инцидента на складе боеприпасов считается пропавшим без вести, еще 12 на данный момент пострадали.