Минфин США признал Китай «валютным манипулятором»
Об этом говорится на сайте ведомства. Решение было принято после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.
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Об этом говорится на сайте ведомства. Решение было принято после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.
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