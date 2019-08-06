В России ужесточили наказание за непропуск машин Скорой помощи

Штрафы увеличили в несколько раз. За воспрепятствование работе медиков установлена уголовная ответственность – до четырех лет лишения свободы в случае, если пациент умрет.

Соответствующие поправки внесли в Кодекс об административных нарушениях.

Если раньше за отказ предоставить преимущество автомобилю Скорой с включенными спецсигналами был штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, то теперь сумма штрафа составит до пяти тысяч, а срок лишения прав – до года.