Почти десять тысяч человек эвакуированы в Красноярском крае из-за взрывов на территории войсковой части

Об этом сообщил зампред краевого правительства Алексей Подкорытов. Он сказал, что 500 человек разместили в общежитиях двух техникумов в Красноярске и заверил, что город готов заняться размещением всех остальных.

В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов.

Взрывы были не прекращающимися, — рассказала РБК главный редактор ачинского телеканала «Оса» Наталья Сусанина.

В Минобороны говорят, что причиной происшествия стал человеческий фактор. По последним данным, пострадали двенадцать человек, один пропал без вести.