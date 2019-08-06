Один человек пропал без вести, 12 пострадали после взрывов в Красноярском крае

Они произошли на территории войсковой части, расположенной рядом с городом Ачинск, где живет сто тысяч человек.

ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов, — отмечает газета «Коммерсантъ».

Изначально местные власти утверждали, что жителям Ачинска ничто не угрожает, но затем решили эвакуировать 11 тысяч человек.

В Минобороны говорят, что к этому моменту детонация пороховых зарядов прекратилась, но угроза подрыва отдельных боеприпасов сохраняется. В ведомстве сообщили, что по предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор.