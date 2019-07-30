Театр «У Никитских ворот» попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела «Седьмой студии»

Театр «У Никитских ворот» обратился в департамент культуры Москвы с просьбой решить проблему с возвращением в театр бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Нины Масляевой, которой вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей и дело которой было возвращено в прокуратуру. «Мы не можем доверять Нине Масляевой», — сказал «Эху Москвы» художественный руководитель театра Марк Розовский. Он добавил, что не имеет никаких законных оснований уволить Нину Масляеву с работы.