ЦИК рассмотрит жалобы нескольких незарегистрированных кандидатов от оппозиции

Ведомство Эллы Памфиловой рассмотрит сегодня жалобы Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой.

Протестные акции не влияют на работу ЦИК, но ведомство примет все меры для восстановления справедливости на выборах в Мосгордуму. Об этом на встрече с независимыми кандидатами сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

После предварительного изучения ситуации с выборами выявилось несколько настораживающих моментов, отметила Элла Памфилова.