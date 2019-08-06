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08:00, 06 августа 2019

Минфин США назвал Китай страной, которая манипулирует валютой

Это произошло после того, как Пекин позволил своей валюте до психологического минимума в 7 юаней за доллар впервые с 2008 года.
Вашингтон полагает, что в результате действий Центрального банка Китая страна получила несправедливое конкурентное преимущество. Об этом говорится в заявлении Минфина. Там отмечается, что его глава Стивен Мнучин начнет консультации с Международным валютным фондом.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, в своем Твиттере написал, что Китай, по его мнению, использовал валютные манипуляции, чтобы нанести ущерб промышленности США. На этом фоне американский фондовый рынок закрылся резким падением.

Так, промышленный индекс Dow Jones упал почти на 3%, настолько же понизились котировки индекса S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США. Еще сильнее обвалился индекс электронной биржи NASDAQ – почти на 3,5%. Впрочем, китайская фондовая биржа показывает примерно такое же падение.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов в размере 10%. Они вступят в силу с 1 сентября. Сама торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается уже около года.



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