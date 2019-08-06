Крупнейшего американского онлайн-ритейлера Amazon заподозрили в давлении на продавцов

Компания якобы заставляет их ставить более высокий ценник на товары, расположенные на других интернет-площадках. Об этом сообщает Bloomberg. Amazon сначала предупреждает продавца, а в случае отказа, делает так, чтобы его товар было сложнее найти и купить. Из-за этого торговцы якобы и вынуждены идти на уступки.

Bloomberg со ссылкой на экспертов пишет, что такая практика может стать предметом разбирательства со стороны Конгресса США и Федеральной торговой комиссии. Amazon нередко оказывалась в центре подобных расследований.