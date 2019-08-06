В футбольной Лиге Чемпионов сегодня начинается третий квалификационный раунд

Быки свой первый матч этой стадии против португальского порту проведут в Краснодаре завтра. Соперник российского клуба за два дня до игры усилился колумбийским полузащитником Матеусом Урибе. Имеющим опыт игры за национальную команду. Добавлю, что в дебютном для Краснодара матче Лиге Чемпионов ожидается аншлаг.

Но и сегодня в программе – немало интересного.

В соперники полуфиналисту предыдущего розыгрыша Лиги – Аяксу — достался греческий ПАОК. Чемпион Азербайджана Карабах оправится на Кипр играть с местным АПОЭЛем. В Белграде Црвена Звезда встретится с датским Копенгагеном. Наконец, вице Чемпион Укранины киевское Динамо начнет Евросезон гостевым матчем против бельгийского Брюгге.

Именно эту встречу покажет телеканал МАТЧ ТВ. Начало трансляции – в 21.30