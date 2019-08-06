В Уфе возобновится процесс по делу об изнасиловании сотрудницы МВД

На скамье подсудимых ее бывшие коллеги. В уфимском суде сегодня ждут саму потерпевшую. Она должна дать показания против подсудимых. Из-за ее отсутствия рассмотрение дела пришлось перенести на неделю. Адвокат одного из обвиняемых заявил на прошлом заседании, что в материалах нет наличия биологических следов фигурантов.

Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук занимали высокие посты в башкирском управлении внутренних дел. Прошлой осенью они распили на работе спиртное и предложили присоединиться к ним молодую сотрудницу, работавшую в отделе полиции дознавателем. По словам девушки, офицеры ее изнасиловали. Потерпевшую и ее обидчиков уволили из правоохранительных органов. Подсудимые находятся под домашним арестом. Экс-полицейским грозит длительное тюремное заключение.