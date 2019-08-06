ЦИК рассмотрит заявления избирателей, чьи подписи за незарегистрированных кандидатов были признаны недействительными

ЦИК также готов, по возможности, самостоятельно зарегистрировать кандидатов. А по жалобам, направленным в центризбирком, будут проводить повторную графологическую экспертизу, заявил в эфире телеканала РБК глава Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов после встречей с Эллой Памфиловой.

Сейчас в Центризбиркоме находятся 19 жалоб на отказ в регистрацию в Мосгордуму. По словам, Венедиктов, 14 августа должны быть закончены все апелляции.