Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

Об этом РИА Новости рассказали в администрации города Ачинск, расположенного неподалеку от воинской части, где произошло ЧП.

Между тем число пострадавших возросло до двенадцати. Шестеро из них госпитализированы.

Возгорание в арсенале произошло еще накануне в 13 часов по Москве. Взрывы в арсенале не стихали всю ночь. В связи с опасностью власти эвакуировали близлежащие населенные пункты. Жителей на поездах вывезли в Красноярск. Сейчас часть Ачинска закрыта для въезда.