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04:05, 06 августа 2019

Суд Алжира арестовал двух бывших министров по делу о взяточничестве

Их задержали после массовых акций протеста с требованием привлечь к ответственности чиновников виновных в коррупции. Как передает Рейтер, речь идет об экс-главе Министерства транспорта и бывшем министре труда. Само дело относится еще к периоду руководства президента Абдель Азиза Бутефлики.
В марте в стране сменилось правительство, а глава государства, бессменно правивший с 1999 года, отказался баллотироваться на пятый срок. Обращение президента к нации с обещанием масштабных реформ было принято на фоне беспрецедентных уличных волнений.



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