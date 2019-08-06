Суд Алжира арестовал двух бывших министров по делу о взяточничестве

Их задержали после массовых акций протеста с требованием привлечь к ответственности чиновников виновных в коррупции. Как передает Рейтер, речь идет об экс-главе Министерства транспорта и бывшем министре труда. Само дело относится еще к периоду руководства президента Абдель Азиза Бутефлики.

В марте в стране сменилось правительство, а глава государства, бессменно правивший с 1999 года, отказался баллотироваться на пятый срок. Обращение президента к нации с обещанием масштабных реформ было принято на фоне беспрецедентных уличных волнений.