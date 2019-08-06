Число пострадавших при взрывах в красноярском Ачинске увеличилось до 11

О госпитализации очередного гражданского сотрудника воинской части, где загорелся склад боеприпасов, ТАСС рассказали в районной больнице. Между тем власти утверждают, что взрывы наконец прекратились. Впервые они начали раздаваться еще накануне днем.

В связи с происшествием было принято решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов. Их вывозят на поездах в Красноярск. На территории района введен режим ЧС.