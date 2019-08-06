McDonald’s признала, что не может переработать бумажные трубочки для напитков

Это следует из внутренней документации компании – пишет британская газета The Sun. При этом отмечается, что пластиковые трубочки, которыми в ресторанах быстрого питания пользовались ранее, были перерабатываемыми.

С сентября компания начала использовать новые трубочки на одном из своих крупнейших рынков – в Великобритании и Ирландии. Однако они вызвали много критики со стороны посетителей McDonald’s, жаловавшихся на то, что пить из таких трубочек неудобно – они растворяются в напитке.

В компании пошли на это нововведение вслед за общемировой тенденцией по отказу от пластиковой посуды.