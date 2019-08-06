Берлин обсуждает с Москвой ситуацию вокруг протестов в российской столице

Как отметили в немецком МИДе, их позиция была услышана, судя по тому, что представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на это. Ранее на федеральном телевидении она обвинила западные СМИ и дипведомства во вмешательстве во внутренние дела страны в связи с тем, как они освещали акции за свободные выборы в Москве.

Накануне МИД Германии потребовал освободить всех задержанных и допустить на выборы независимых кандидатов, «выполнивших необходимые условия».