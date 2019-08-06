Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником на борту стартовала с «Байконура»

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, разгонный блок уже отделился от третьей ступени и в ближайшие часы выведет аппарат на заданную орбиту.

Нынешний запуск должен стать последним, совершенным с «Байконура» в интересах военного ведомства. Как ранее говорили в космических войсках ВКС, все остальные старты планируется осуществлять с космодрома «Плесецк». Официально о типе и назначении спутника ничего не говорилось, но, по некоторым данным, это может быть аппарат связи.