У знакомых фигуранта дела о «массовых беспорядках», объявленного в розыск, проходят обыски

Об этом сама семья рассказала сайту «ОВД-Инфо». С чем связаны оперативные действия, пока неизвестно.

Речь идет об одном из обвиняемых – Сергее Фомине. Следователи пока не могут его найти. Остальные девять фигурантов дела уже арестованы. Им вменяется то, что они «парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в Москве и совершили иные противоправные действия». Всего на акции за свободные выборы, которая прошла 27 июля, в автозаки попали почти 1400 человек.