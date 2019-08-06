Испанская прокуратура вызвала на допрос российского бизнесмена Михаила Фридмана

По сведениям газеты El Pais, речь идет о деле, связанном с банкротством компании Zed WorldWide, которая занималась компьютерными и мобильными технологиями. В ведомстве полагают, что Фридман, который был главным кредитором организации, совершал действия, направленные на ухудшение финансового положения компании.

В позапрошлом году один из богатейших людей России по версии журнала Forbes, направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опроверг любую связь с решениями, повлекшими банкротство Zed WorldWide.