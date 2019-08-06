Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой

В связи с этим Вашингтон намерен работать с Международным валютным фондом для устранения «несправедливого преимущества» — об этом говорится на сайте министерства.

Накануне в ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня. На этом фоне американский фондовый рынок пережил худшее за этот год падение. По оценкам аналитиков Блумберг, вслед за обострением торговой войны между США и Китаем может последовать война валютная.