Центризбирком повторно проверит жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Всего будет рассмотрено почти два десятка заявлений, в том числе от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой. Как рассказал глава Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, заказана повторная графологическая экспертиза. Если паспортные данные подписавшихся не совпадут с базой УФМС, будет проводиться индивидуальная проверка документов через центральный аппарат МВД.