Акции разработчиков видеоигр рухнули на фоне высказывания Дональда Трампа из-за стрельбы в Техасе и Огайо

По данным Блумберг, ущерб понесли такие крупные представители рынка, как Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive. Ранее американский лидер призвал прекратить прославление насилия в обществе и отдельно отметил «кровавые видеоигры». Сегодня, по словам президента, трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие. Этому должен быть положен конец.

За последние дни в США произошло несколько нападений с использованием огнестрельного оружия. Жертвами и пострадавшими стали более 80 человек.