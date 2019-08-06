Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года

Это произошло на фоне торговой войны США и Китая. Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов. Глава Белого дома Дональд Трамп увидел в этом признаки того, что власти КНР манипулируют своей валютой.

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик. Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что судя по тому, что Китай не стал сдерживать удешевление юаня, в Пекине, вероятно, не рассчитывают на успешное завершение диалога.