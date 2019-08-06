КНДР провела очередные пуски ракет

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Точное количество снарядов и их характеристики пока не уточняются. Ракеты были запущены с восточного побережья страны.

Это уже четвертая серия испытаний, которую Пхеньян провел меньше чем за две недели. В предыдущих случаях, по оценкам Сеула, речь шла о баллистических ракетах малой дальности. После одного из запусков власти КНДР назвали свои действия предупреждением для южного соседа, который должен воздержаться от закупки нового вооружения и совместных военных учений с другими странами.