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01:04, 06 августа 2019

КНДР провела очередные пуски ракет

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Точное количество снарядов и их характеристики пока не уточняются. Ракеты были запущены с восточного побережья страны.
Это уже четвертая серия испытаний, которую Пхеньян провел меньше чем за две недели. В предыдущих случаях, по оценкам Сеула, речь шла о баллистических ракетах малой дальности. После одного из запусков власти КНДР назвали свои действия предупреждением для южного соседа, который должен воздержаться от закупки нового вооружения и совместных военных учений с другими странами.



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