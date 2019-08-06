Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках.

Оно было возбуждено после акции 27 июля, на которой задержали 1400 человек.

Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты». Обращение с призывом остановить преследование разместили на платформе Change.org, оно адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы петиции отмечают, что, согласно закону, массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако ничего подобного на мирной акции 27 июля не было. «Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», — настаивают авторы петиции. Они уверены, что это уголовное дело используется для «запугивания» граждан страны и «фактического запрета реализации их избирательных прав». Журналисты также заявили о фальсификациях материалов дела и злоупотреблении правом.

Обвинение в участие в массовых беспорядках предъявлено 10 людям, 9 из них отправили в СИЗО до конца сентября. Еще один находится в розыске