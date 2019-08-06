Кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова согласилась на проведение 10 августа согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. Об этом она сказала РБК. Официально согласие мэрии еще не дано, сообщил другой заявитель данного митинга, муниципальный депутат от района Кунцево Денис Шендерович. Созаявителем акции также является глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Ранее мэрия сообщила, что согласовала два митинга — 10 и 11 августа на проспекте Сахарова с участием 100 тысяч человек каждый.