ЦИК рассмотрит жалобы нескольких незарегистрированных кандидатов от оппозиции

Один из них – Дмитрий Гудков, который отбывает административный арест.

Отказы в регистрации Московской городской избирательной комиссией стали поводом для протестных выступлений в столице. Стихийная акция возле стен столичного избиркома в середине июля привела к возбуждению уголовного дела о давлении на комиссию. Свидетелями стали сами незарегистрированные кандидаты. Кроме того, неразрешенная акция за честные выборы 27 июля закончилась массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.

Ряд политиков, у которых ранее выявили превышение количества бракованных подписей москвичей, находятся под арестом в спецприемнике. Их арестовали, в том числе за призывы к участию в несогласованном мероприятии. Возможности стать кандидатом на выборах в городскую думу еще до конца не исчерпаны. Ведомство Эллы Памфиловой рассмотрит сегодня жалобы Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Елены Русаковой.

На выборах в Мосгордуму зарегистрированы более 200 кандидатов. Большая часть – это представители партий.