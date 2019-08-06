ЦИК рассмотрит все заявления избирателей, чьи подписи за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными

Центризбирком рассмотрит все заявления избирателей, чьи подписи за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными. Будет проведена повторная графологическая экспертиза, — сообщил в эфире телеканала РБК глава штаба наблюдательного совета за выборами Алексей Венедиктов.

Сейчас в Центризбиркоме находится 19 жалоб на отказ в регистрации в Мосгордуму. По словам Венедиктова, 14-го августа должны быть рассмотрены все апелляции.