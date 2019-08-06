Из Ачинского района Красноярского края, где происходят взрывы боеприпасов на военном складе, эвакуируют людей

По сообщению МЧС, уже вывезено более 2.5 тысяч человек. Для них организованы пункты временного размещения на базе детских садов и школ соседних поселков. Кроме того, планируется эвакуация еще 10 тысяч. Их поездом перевезут в Красноярск, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства.

В администрации Ачинска сказали ТАСС, что из города уже эвакуировано 3,5 тысячи жителей. Людей перевозят на автобусах, но

есть и те, кто выезжают на личном транспорте, поэтому посчитать всех уехавших затруднительно. Ранее источник в экстренных службах сказал, что из зоны ЧП потребуется эвакуировать около 16,5 тысяч человек. Взрывы на складе продолжаются, хотя уже не столь интенсивно. Это делает невозможным тушение пожара. Нельзя использовать личный состав и авиацию. Примерно к 6 утра ожидается прибытие самолетов из Москвы с двумя специальными роботами для ликвидации последствий пожара, сообщает краевой главк МЧС.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 мск. Районные власти объявили режим ЧС. По последним данным, пострадали девять человек.