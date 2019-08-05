Мэрия согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа – Рашкин

Мэрия Москвы согласовала КПРФ проведение акции за честные выборы в Мосгордуму 17 августа на проспекте Сахарова. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин

«Мы добиваемся на 17 число акции за честные чистые выборы, за закон и социальную справедливость. 17 числа в 12 часов на проспекте Сахарова будет митинг, буквально вечером сказали, что согласован. Мы официально приглашаем все политические силы принять в нем участие. Мы заинтересованы в том, чтобы институт выборов работал», — сказал он.

В.Рашкин отметил, что партия подала заявку на проведение мероприятия на площади Революции, однако мэрия предложила им перенести ее на проспект Сахарова.