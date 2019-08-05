Z Архив новостей новости
5 13 6 311
23:07, 05 августа 2019

Президент США Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь за массовые убийства и убийства на почве ненависти

Он поручил Минюсту разработать соответствующий законопроект, — передает CNN. По словам американского лидера, смертная казнь в этих случаях должна быть выполнена «быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек». В числе причин, из-за которых происходят массовые убийства, глава Белого дома назвал видеоигры. Кроме того, по его мнению, «интернет предоставляет опасную возможность для радикализации беспокойных умов».
После этих слов Трампа акции крупнейших производителей видеоигр упали на 5%, сообщает Bloomberg.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

НТВ опубликовал угрозы в адрес оппозиционеров и их детей Федеральный телеканал разместил в своем «Твиттере» заявление, подписанное инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб

5 84 6 26764
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 62 6 7203 09:16
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 144 6 17212 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 108 6 13500 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 536 6 80536 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 43 6 7182 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 14160 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 217 6 37061 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 251 6 43573 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 436 6 78378 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8512 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 67 6 12415 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 86 6 16052 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 39 6 7186 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 110 6 20743 04.08
Kсша, происшествия, фото, видео, события
Новости

МИД из-за вчерашних протестов обвинил США и Германию во вмешательстве во внутренние дела Американское посольство и немецкое СМИ «Дойче велле» фактически призвали выйти на несогласованную акцию, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова

5 26 6 16140

Популярное за неделю

Новости

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев Об этом «Эху» сообщил народный артист России, ведущий «Эха» Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева…

5 0 6 97232
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 67 6 124537 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 95 6 22989 30.07
Блоги

Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…

5 379 6 435009 31.07
Kрф, пожары, протесты, события
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 326 6 409815 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7993677
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4145085

Сегодня в эфире