Президент США Дональд Трамп призвал ввести смертную казнь за массовые убийства и убийства на почве ненависти

Он поручил Минюсту разработать соответствующий законопроект, — передает CNN. По словам американского лидера, смертная казнь в этих случаях должна быть выполнена «быстро, решительно и без многолетних ненужных задержек». В числе причин, из-за которых происходят массовые убийства, глава Белого дома назвал видеоигры. Кроме того, по его мнению, «интернет предоставляет опасную возможность для радикализации беспокойных умов».

После этих слов Трампа акции крупнейших производителей видеоигр упали на 5%, сообщает Bloomberg.