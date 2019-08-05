Милов заявил что условия содержания в Спецприемнике № 1 являются бесчеловечными и унижающими достоинство

Политик Владимир Милов, который отбывает административное наказание, заявил что условия содержания в Спецприемнике № 1 являются бесчеловечными и унижающими достоинство. Начальник штаба Милова Яна Герасимова рассказала «Эху», что в камере, общей площадью 15 метров, где содержится политик и еще трое человек, невыносимые условия содержания.

Защитник Владимира Милова Валентина Фролова обратилась с жалобой на условия его содержания в Прокуратуру г. Москвы. Она также попросила Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и членов Общественной наблюдательной комиссии провести скорейшую проверку условий содержания Милова и способствовать защите его нарушенных прав и свобод.