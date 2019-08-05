Руководство Высшей школы экономики считает необоснованным задержание студентов во время одиночных пикетов на Петровке

Проректор вуза Валерия Касамара заверила, что у них не будет проблем с учебой и пообещала им юридическую поддержку со стороны учебного заведения. «Формальный повод выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием», — отметила Касамара в заявлении, опубликованном в соцсетях.

По ее мнению, подход правоохранительных органов в случае с пикетами можно охарактеризовать как «вольное толкование закона, нарушение его духа и буквы».

Четверо студентов Вышки были сегодня задержаны у столичного главка МВД, где они проводили пикеты в поддержку Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках в Москве.