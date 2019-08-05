Пожарные смогут начать тушение артиллерийского склада в Красноярском крае только после прекращения взрывов боеприпасов

Пожарные смогут начать тушение артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края только после прекращения взрывов боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. По его словам, пока расчеты не могут подойти близко к складу, по этой же причине невозможно задействовать авиацию.

Взрывы продолжаются уже 9 часов. «Сейчас стали реже детонировать боеприпасы — один в 20-30 минут», — пояснил источник.

Из Москвы в Ачинск вылетели самолеты с роботами для ликвидации последствий пожара.

В эти минуты первый замглавы МЧС России Александр Чуприян проводит заседание оперативного штаба по ситуации с пожаром. По результатам будут определены дальнейшие действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил создать группы помощи для патрулирования Ачинска. Он назвал ситуацию критической.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе. 9 человек пострадали. Проводится эвакуация населения из самого Ачинска и его пригородов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.