КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова – Рашкин

КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый секретарь московского городского отделения КПРФ Валерий Рашкин.

«В понедельник 45 кандидатов собрались обсудить чрезвычайную ситуацию, и мы выступили с инициативой отправить в отставку господина Горбунова. По закону избирательные комиссии ведут весь процесс, за организацию и проведение выборов отвечают они. Мы приняли заявление 45 кандидатов из всех округов и в среду пойдем все в Центральную избирательную комиссию, чтобы вручить Памфиловой, которая может инициировать отставку Горбунова с занимаемой должности», — сказал он.