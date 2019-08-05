Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка
Его обвиняют в руководстве преступным сообществом и участии в нем, передает Интерфакс.
Олигарха также обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.
По версии МВД, Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдовы, «применяя криминальные методы».
24 июня Плахотнюк объявил об уходе с поста главы Демпартии Молдовы. Это произошло после того, как правительство объявило об отставке, а сама партия — о переходе в оппозицию. В тот же день связанные с ней политики, в том числе Плахотнюк, покинули страну.