Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка

Его обвиняют в руководстве преступным сообществом и участии в нем, передает Интерфакс.

Олигарха также обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

По версии МВД, Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдовы, «применяя криминальные методы».

24 июня Плахотнюк объявил об уходе с поста главы Демпартии Молдовы. Это произошло после того, как правительство объявило об отставке, а сама партия — о переходе в оппозицию. В тот же день связанные с ней политики, в том числе Плахотнюк, покинули страну.